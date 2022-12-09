Ortaca Adliyesi ek binasına kavuşuyor

Ortaca Adliyesi için ek hizmet binası çalışmaları sonuç verirken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç kısa süre içinde hizmete girmesi planlanan ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ortaca’da mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak, adalet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ek hizmet binasına ihtiyaç duyuldu. İlçede ek adli hizmet binasına yönelik Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç’in girişimleri sonuç verdi ve Ortaca Adliyesi’nin yanında ek bina yapımına başlandı. Büyük bir bölümü tamamlanan çalışmalar çerçevesinde Ortaca Adliyesi ek hizmet binası ile vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaşması, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

Ek hizmet binası ile adliyeye bin 200 metre kare kapalı alan kazandırılacağını aktaran Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, “Ortaca ve Dalaman’daki vatandaşlarımızın daha ferah ve güzel bir ortamda adalet arayışlarını sürdürmesini istiyoruz. Bin 335 metrekare üzerine kurulu bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan binada hukuk mahkemeleri ile savcılık ilamat bürosundan 6 hakim, savcı ve 30 personelle hizmet verilmesi planlanıyor. Ayrıca halihazırda kullandığımız binada da yaptığımız tadilat ile yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.