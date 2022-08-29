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Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA 29.08.2022, 17:53
Ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Marmaris merkeze 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi alevlerin ağaçlara sıçramasını önlerken, yangında 5 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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