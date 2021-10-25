Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin Afrika’da attığı her adım, kıtayı arka bahçeleri olarak gören ülkeleri elbette rahatsız ediyor"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir”
Orman’ın çam fıstığı tohumları çalındı
Orman Genel Müdürlüğü’nün Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde bulunan çam fıstığı yetiştirme bahçesindeki 50 kilo tohumu çalan iki kişi JASAT timleri tarafından yakalandı.
MUĞLA 25.10.2021, 20:00
Orman Genel Müdürlüğü’nün Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde bulunan çam fıstığı yetiştirme bahçesindeki 50 kilo tohumu çalan iki kişi JASAT timleri tarafından yakalandı.
Orman yetkililerinin çam fıstığı tohumlarının çalındığı bilgisinin ardından jandarma JASAT ekiplerinin araştırma ve çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.G. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.