Ormancılar yaban hayatında yaşayan canlıları unutmadı

Muğla bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle yaban hayatının bulunduğu bölgelerde yaşayan canlılar için doğal ortama yem bırakma çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katkı sunuyor.

Muğla bölgesinde en yoğun kar yağışının yaşandığı ilçelerden Kavaklıdere’deki yaban hayatı ve sokakta yaşayan can dostları için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri doğaya yem bırakıyor.

Ormanlık alanlarda kar olduğu süreçte yaban hayvanları için yiyecek bırakılmasının devam edeceğini belirten yetkililer, sokaklarda yaşayan can dostları için de bu çalışmaların süreceğini açıkladılar.