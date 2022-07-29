Orman yangını için uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.