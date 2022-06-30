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Orman şehitleri için lokma hayrı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Menteşe Sınırsızlık meydanında şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu ve orman yangınlarından oluşan sergi açarken, bugüne kadar şehit düşen tüm orman şehitleri için lokma hayrı yaptı.

MUĞLA 30.06.2022, 12:24
Orman şehitleri için lokma hayrı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Menteşe Sınırsızlık meydanında şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu ve orman yangınlarından oluşan sergi açarken, bugüne kadar şehit düşen tüm orman şehitleri için lokma hayrı yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Orman Bölge Müdürlüğü personelinin de katıldığı lokma hayrında Bölge Müdürü Yaprak vatandaşlara lokma dağıttı. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak lokma hayrı öncesi orman şehitlerinin ve yangınlardan oluşan fotoğraf sergisini gezdi.

Türkiye’de bugüne kadar şehit düşen işçi, mühendis, Müdür, vatandaş ve asker toplam 136 şehit bulunurken, 136 şehidin 36’sı Muğla’da yeşil vatan için şehit düştü.

Yapılan lokma hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, vatandaşlara lokma dağıttı.

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