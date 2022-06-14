banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Orman köylülerine su tankeri

Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde orman köylülerine su tankeri dağıtımları devam ediyor.

MUĞLA 14.06.2022, 11:24
Orman köylülerine su tankeri

Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde orman köylülerine su tankeri dağıtımları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü kanalıyla Muğla’nın Yatağan ilçesi Deştin ve Hisarardı Mahallelerine iki adet su tankeri teslimi yapıldı. Orman yangınlarına karşı ilk müdahalede önemli bir görev üstlenen su tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve daha önce de Muğla’nın muhtelif ilçelindeki orman köyü vasfındaki mahallelerin muhtarlarına teslim edilen su tankerleri Yatağan ilçesinde Deştin ve Hisarardı köy muhtarlarına Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk tarafından teslim edildi.

Yorumlar (0)
21°
açık