Orman Genel Müdürü Karacabey Muğla’da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Muğla’da ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Dalaman Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve Öz Orman-İş sendikası Başkanı Bilal Güçlü ile birlikte Dalaman havaalanında konuşlu uçuş ekiplerini ziyaret etti.

Orman yangınlarıyla mücadele hava gücünü oluşturan personelin bayramını kutlayan Tarım ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hava araçlarında da incelemelerden bulundu.