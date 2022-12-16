Orman aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araç, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araç, Barbaros Caddesi üzerinde seyrederken karşı şeritten gelen İ.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü İ.B.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Orman İşletme memurları M.B. ve E.Z. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik bir kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.