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Organ bağışı paneli

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda gerçekleşen seminere Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

MUĞLA 04.11.2021, 17:29
Organ bağışı paneli

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda gerçekleşen seminere Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, hastane bünyesinde kurulan Organ Nakil Merkezinde önümüzdeki günlerde canlı donörden canlıya böbrek naklinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yılın Ocak ayında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakil Merkezinin faaliyete geçtiğini kaydeden Togan, “Organ bağışı haftası nedeniyle bu hafta bir dizi etkinlikler planladık. Hastanemizdeki arkadaşlarımız ile birlikte bu senenin başından itibaren kurulan Organ Nakil Merkezinde organ nakline başlamış bulunmaktayız. Bugüne kadar 5 böbrek nakli ameliyatımızı gerçekleştirdik. Önümüzde şu anda 3 hastamızın hazırlık aşamasını tamamlayıp canlı donörden, yani canlıdan canlıya böbrek nakli için hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu nakil işlemelerine başlayacağız. Bundan sonraki hedeflerimiz karaciğer, kemik iliği nakli gibi daha spesifik, daha meşakkatli nakiller. Yaklaşık bir yılda çok güzel noktayı getirdiğimiz hastanemizde hizmetlerimizi arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu haftanın organ bağışı haftası olması nedeniyle farkındalık oluşturmak, konunun önemini vurgulamak ve organ bekleyen hastalarımıza donör anlamında bağışçılarımızda kazandırmak amacıyla bilinçlendirme toplantılarımız devam edecektir. Dolayısıyla biz böyle bir hizmeti de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm ekiplerimizle, hocalarımızla, çalışanlarımızla vermenin onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Örnek gösterilecek çalışma içindeyiz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi arasında örnek gösterilecek çalışma birlikteliği oluşturulduğunu belirterek, “Organ nakli farkındalığı ile ilgili olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi birlikte güzel bir çalışmaya imza attı. Birlikte çalışmanın başarısını, gücünü, yeniliğini ve gelişme potansiyelinin çok güzel bir şekilde nasıl hayata yansıdığını Muğla’da göreceğiz. Bizim akreditasyonla birlikte çalışma kültürümüzün gerçekten örnek gösterilecek başarıda olduğunu söylemek istiyorum. Bu işbirliği ve dayanışma kültürünü kliniğe ve hastalarımıza yansıttıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Organ naklinin önemine değindi

Panele konuşmacı olarak katılan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Okay Nazlı, organ naklinin önemine değindi. Nazlı konuşmasında, “Görevini yapamayacak duruma gelmiş hasta bir organın yerine canlı ya da kadavra dediğimiz ölü bir vericiden alınan sağlıklı bir organın nakledildiği ameliyat organ naklidir. Benim esas vurgulamak istediğim durum ise organ bağışıdır. Organ bağışı bir insanın yaşarken kendi iradesi ile organlarını bir başka insanda kullanılmasına izin verme anlamına gelmektedir. Bu konuda yaygın çalışmalar yapılıyor. 18 yaş üstü ver akli dengesi uygun olan her kişi organ bağışı yapabilir. Ama sadece bu yetmiyor. Bir vefat gerçekleştiğinde o kişinin üzerinden organ bağışı kartı çıksa bile yasal olarak şu andaki koşullarımızda o kişinin organlarını alamıyoruz. Çünkü vefat eden kişinin mirasçı yada eş ve ailesi gibi birinci derece yakınının onayı gerekmekte. Bu nedenle hayattayken organ bağışı yapan herkesin çevresindeki eşine, çocuklarına bu konuda bilgi verip sonrasında da onayı hakkında konuşmasının çok önemli olacağını düşünüyorum” dedi.

Panel Prof. Dr. Bülent Huddam ve Doç. Dr. Murat Urkan’ın, organ naklinin tarihçesi, organ naklinin önemi konusunda verdiği bilgiler ile devam etti.

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