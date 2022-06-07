Ören’de “Robotik Kodlama” ve “Tasarım Beceri” atölyeleri açıldı

Ören Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları ürünler, Robotik Kodlama ve Tasarım Beceri Atölyelerinin açılış töreninde konukların beğenisine sunuldu. Uzun uğraşlar sonucu yapılan çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı. Düzenlenen açılış törenine Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Ören Karakol Komutanı Alper Arık, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Urhan, Müdür Yardımcısı Sevgi Sarıkaya, okul öğretmen ve öğrencilerinin uzun uğraşlar sonucu harcadığı emekleriyle hazırlanan tören, açılış öncesi ve sonrasında gerçekleşen etkinliklerle coşkulu bir ortamda geçti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi, öğrenci korosunun sahne aldığı açılış töreni Selda Keleş, Ayşegül Yurdakul, Emine Balhan isimli öğretmenlerin Örenli müzisyen Nihat Tuğrul eşliğindeki solo dinletileri ve Ören Ortaokulu öğretmenlerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterileri ile renklendi. Gösterilerin ardından “Robotik Kodlama” ve “Tasarım Beceri” atölyelerinin açılışı yapıldı. Atölyelerde Resim Öğretmeni Filiz Kenanoğlu, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Sevilay Karaman, Matematik Öğretmeni Yusuf Töngüç’ün gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji tasarım, resim ve çalışır robot etkinlikleri konuklar tarafından ilgi ve merakla incelendi.