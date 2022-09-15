Ören bölgesine ek içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Türkevleri, Bozalan, Siteler ve Çökertme bölgelerinde yapacağı 30 Milyon TL’lik proje ile yaklaşık 70 bin kişiye içme suyu sağlıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü yapacağı çalışma ile Dereköy bölgesinden termik santralin kullandığı suyun sadece % 4’ü kadarını kullanarak binlerce kişinin yaşadığı bölgelere ek içme suyu sağlayarak su ihtiyacını tamamen karşılayacak.

31 Bin metre içme suyu hattı yapılacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalanan protokole göre 100 ve 400 m3 olmak üzere iki içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu hattı, maslak, basınç kırıcı vana, tahliye odası gibi birçok farklı yapı imal edilecek. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak Türkevleri, Bozalan, Siteler ve Çökertme bölgelerine ek içme suyu sağlanacak.

Mahallelerine ek içme suyu sağlanacağı için çok mutlu olduklarını söyleyen Türkevleri Muhtarı Ercan Yılmaz, yetersiz kalan suyun başka bir kaynaktan kendilerine aktarılmasının zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Mahallemizde içme suyu ile ilgili bir problem vardı. Özellikle pandemiden sonra artan nüfus ile birlikte bu sorun gittikçe büyümeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi buna sessiz kalmadı ve gerekli projeleri hazırladı. Şimdi başlatacak oldukları proje ile birlikte mahallemizin önemli bir sorunu ortadan kalkacak. Suyun ortak değer olduğunu ve herkesin ana ihtiyacı olduğunu unutmadan kardeşçe hepimiz bu değeri paylaşmalı ve yaşamımızı daha iyi koşullarda sürdürmeliyiz. Bunu sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine sonsuz teşekkürler” dedi

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çökertme Mahalle Muhtarı Ertan Konar “Su şuan mahallemize yetersiz kalıyor. Projenin hızlıca hayata geçmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sayesinde uzun yıllar sonra kesintisiz içme suyuna kavuşacağız” diye konuştu.

Bozalan Mahalle Muhtarı Dursun Kayıhan ise çalışmanın biran önce tamamlanmasıyla vatandaşlara güzel bir müjde vermek istediklerini söyledi. Kayhan çalışma için Başkan Osman Gürün’e teşekkür etti.

Bozalan Mahallesinde bulunan sitelerin en büyüğü olan “Rüya Kent” sitesi başkanı Neşe Boyraz çalışmanın tamamlanmasıyla vatandaşların Büyükşehir Belediyesine çok minnettar olacaklarını vurguladı. Boyraz, yerleşik nüfusun giderek arttığına vurgu yaparak projenin çok önemli olduğunu söyledi.