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Ören Anaokulu için ön protokoller imzalandı
MİLAS’IN ÖREN MAHALLESİNDE EĞİTİM SEVDALISI HAYIRSEVER MEHMET OKLU TARAFINDAN YAPTIRILACAK OLAN ANAOKULU İÇİN ÖN PROTOKOL MİLAS KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU’NDA İMZALANDI.
MUĞLA 07.09.2020, 11:12
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Milas’ın Ören Mahallesinde eğitim sevdalısı hayırsever Mehmet Oklu tarafından yaptırılacak olan anaokulu için ön protokol Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonunda imzalandı.
Protokol imza törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Hayırsever Mehmet Oklu, Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, Ören Mahalle Muhtar Azası Güray Yavaş katıldı.
Yapımına en kısa sürede başlanarak hizmete girecek olan Ören İlkokulu Mücella Oklu Atölyeleri ve Anasınıfı Dersliği için Kaymakam Arslan ve hayırsever Mehmet Oklu arasında ön protokol imzalandı.
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