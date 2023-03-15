Oniki Adalar’dan depremzedelere ilaç ve bebek maması desteği Marmaris’e ulaştı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yardım seferberliği devam ediyor. 12 Adalar (Dodecanese) Eczacılar Birliği tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Marmaris-Rodos yolcu gemisi ile Muğla’nın Marmaris ilçesi gümrüklü limana 80 koli ilaç, hijyen malzemesi, bebek maması ve maske gönderildi.

12 Adalar Eczacılar Birliği deprem felaketinden zarar gören afetzedelere ulaştırılmak üzere Marmaris, Rodos seferi yapan Akçakoca yolcu gemisi ile 80 koli sağlık ve gıda malzemesi yolladı.

Marmaris Gümrüklü Limana gelen gemiyi Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr.İmran İnce, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Ekipler gıda ve ilaç kolilerini açıp teker teker kontrol ettikten sonra tekrar koliledi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de gelen 80 koliyi kamyona yükledi.

Gelen yardım kolileri Marmaris Kaymakamlığı tarafından deprem bölgelerine ve depremzedelere ulaştırılmak üzere teslim alındı.