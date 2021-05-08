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Oniki Adalar’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Oniki Adalar’da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Datça ve çevresinde de hissedilen depremde can ve mal kaybına olmadığı belirtildi.

MUĞLA 08.05.2021, 15:43
Oniki Adalar’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Oniki Adalar’da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Datça ve çevresinde de hissedilen depremde can ve mal kaybına olmadığı belirtildi.

Merkez üssü Oniki Adalar olan 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 14.41’de meydana geldi. Datça’da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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