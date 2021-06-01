Ölüm yıl dönümünde Bodrum’da anılacak

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, 58. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün sürecek bir programla anılacak.

Moskova’da yaşamını yitiren Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü olan 3 Haziran öncesinde başlayacak olan anma etkinliklerinde heykel açılışlarından, şiir dinletilerine, ünlü konukların katılacağı söyleşilerden, sergilere kadar 2 gün sürecek bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Bodrum’a yakışır bir etkinlik olması için günler öncesinden hazırlıklarına başlanan anma etkinlikleri programı 2 Haziran günü saat 14.00’de Umurça Parkı’ndaki Nazım Hikmet heykeli açılışı ile başlayacak. Park içindeki kütüphaneye Nazım Hikmet’in adının verilmesinin ardında düzenlenecek söyleşiye, Zülfü Livaneli, Mehmet Y.Yılmaz, Muzaffer Akyol, Nebil Özgentürk ve Belediye Başkanı Ahmet Aras katılacak. 2 Haziran günü saat 15.00’da başlayacak olan "Nazım’la Yürümek" isimli söyleşi, belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Modaratörlüğünü Nebil Özgentürk’ün üstleneceği söyleşinin ardından 2 Haziran programı Özgür Kıyat’ın "Şarkılarla Nazım" dinletisi ile sona erecek.

3 Haziran günü gerçekleştirilecek etkinlikler ise saat 10.00’da Belediye Meydanındaki heykel açılışı ile başlayacak. Heykeltraş Murat Daşkın elinden çıkan Nazım Hikmet heykeli açılışının ardından, "Şiirin Yüzleri" ve " Nazım Hikmet Takvimleri" sergilerinin açılışları gerçekleştirilecek.

Nefes aldığı zamanın yarısını ya sürgünde ya da parmaklıklar ardında geçiren usta şair Nazım Hikmet, aynı gün saat 15.00’de başlayacak olan "Yaşama Dair" şiir ve söyleşi programı ile anılmaya devam edilecek. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek şiir-söyleşi programının konukları ise Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Mahmut Temizyürek, Zerrin Taşpınar, Salih Bolat ve Başkan Ahmet Aras olacak.

Anma etkinliklerinin finali ise Genco Erkal’ın "İnsanlarım..." adını taşıyan tek kişilik gösterisiyle yapılacak. Pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlı sayıda izleyiciyle gerçekleşecek olan program Umurça Parkı’nda gerçekleştirilecek.