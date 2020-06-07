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Ölüdeniz’de sosyal mesafeli deniz keyfi

ÖLÜDENİZ’DE SOSYAL MESAFELİ DENİZ KEYFİ

Ölüdeniz’de sosyal mesafeli deniz keyfi

ÖLÜDENİZ’DE SOSYAL MESAFELİ DENİZ KEYFİ

07 Haziran 2020 Pazar 15:31
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Ölüdeniz’de sosyal mesafeli deniz keyfi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı’nda vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyup denize girdi.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye’de vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip sahilde deniz keyfi yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenen Ölüdeniz Plajı’nda denizde yüzerek güzel havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise 2 metre aralıklarla yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz’in eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

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