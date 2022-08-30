Ölüdeniz’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu karada, denizde ve havada yaşandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik işbirliğinde Ölüdeniz Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden de marş çalarak gösteri yaptı.

Sis dumanıyla 12 pilotun gökyüzündeki yan yana uçuşu turistler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı akrobasi pilotları da yarasa adam uçuşu yaptı. Atatürk ve Türk bayrağıyla süslenen tur teknelerinde de marşlar çalındı. Etkinliklerin ardından Bando Takımı eşliğinde sahilde yürüyüş yapıldı.

Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, gazetecilere Ölüdeniz’deki esnafın talebiyle etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Bölgedeki turistler de gösterileri ilgiyle izlediğini anlatan Balcı, "Ölüdeniz sahilden çok güzel düzenlemeler oldu. Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı havada karada denizde göstermiş olduk. Havada, karada ve denizde Fethiye diyoruz. Etkinliğin baş rol oyuncuları yamaç paraşütü pilotları ile tur teknelerine de teşekkür ediyoruz. Herkesi Fethiye’de davet ediyoruz." diye konuştu.,