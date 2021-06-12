banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Christian Eriksen son durumu ne?
Christian Eriksen son durumu ne?
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı

Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

MUĞLA 12.06.2021, 17:01
Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fehmi Özkul tarlasına giderken Akçabük mevkiinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Hareketsiz duran deniz kaplumbağasının sağlık durumundan şüphelenen Özkul durumu Datça Belediyesi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları kontrollerde deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirlerken, deniz kaplumbağası ekipler tarafından bölgeden alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık
banner493