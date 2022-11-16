Muğla’da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevim Çetin öldürüldüğü gün ve öldürülmeden 6 gün önce sosyal medyadan ölümlü şarkı paylaştığı ortaya çıktı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Özgür Çet, iddiaya göre eşini öldürdükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek eşinin kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Özgür Çet, ifadesinde eşinin ev ile bağı olmadığı sosyal medya hesaplarından her zaman video paylaştığı için eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Sevim Çet’in Çırpı mevkiinde ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılmıştı.

"Öldürüldüğü gün son videosunu çekmiş"

Sosyal medya üzerinde öldürüldüğü gün son videosu ve öldürülmeden 6 gün önce paylaştığı videoda "Baharlarını benden alanların bahçeleri çiçek açmasın ölenler ölümü bilmez, ölüm kalanlar içindir" müzik sözleri ile video paylaştığı ortaya çıktı.