"Okurgezer" projesi Yatağan’da başladı

Öğrencilerin kütüphanelerden etkin bir şekilde faydalanmalarına ve okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 13 ilçede yürütülecek olan "Okurgezer Projesi" Muğla’nın Yatağan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

OkurGezer Projesinin Yatağan ilçesinde tanıtımı ve etkinliklerin planlanması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje tanıtımı ve planlama toplantısı Yatağan Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi öğretmenlerinden oluşan ilçe proje yürütme ekibine proje tanıtımının yapıldığı toplantıda projenin Yatağan ilçesinde yapılacak olan etkinlikler masaya yatırıldı.

Okurgezer Projesi’nde; okullar arası kütüphane gezileri, ortak okuma saatleri düzenlenmesi, öğrencilerin okudukları kitabı sesli kayıt ederek engelliler gününde görme engelli bir arkadaşına hediye etmesi, kitap veya kütüphane konulu şarkı bestelemeleri gibi faaliyetler yer alıyor. İlçelerde yazar okur buluşmasına da yer verilen projede, öğrenciler okudukları kitapların yazarlarıyla tanışma imkanı da bulacak. Proje kapsamında düzenlenecek gezilerle, öğrenciler Muğla’nın tarihi mekanlarında kitap okuma etkinliklerinde buluşacak.