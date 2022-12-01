Okullarda ‘112’ bilgilendirme çalışması

1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde hafta boyunca değişik etkinlikler gerçekleştirilecek. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)’nin vatandaşlara tanıtılması, ilkyardım farkındalığının artırılması, 112 acil numarasının tanıtılması ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla okullarda bilgilendirme yapılıyor.

112 ekipleri tarafından özellikle ilkokullar ziyaret edilerek minik öğrencilere hem hediyeler veriliyor, hem de 112 acil sağlık hizmetleri, acil durumlarda kullanılacak tek numara 112 tanıtılıyor.