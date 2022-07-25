Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. 13 ilçede büyük onarım ve güçlendirme çalışmaları, temel eğitim okullarının yenilenmesi, çehresinin güzelleştirilmesi gerçekleştirilirken yatırım programında yapımına başlanan yeni okul binalarının inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sahada devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Yatağan ilçesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Ortaokulu inşaatında sona yaklaşıldı

İl Müdürü Emre Çay Yatağan ilçesinde yapımı devam eden Cumhuriyet Ortaokulunun yeni okul binasında incelemelerde bulundu. 2022 yılının ocak ayında çalışmalara başlanan ve 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan İl Müdürü, devam eden okul inşaatı hakkında yetkililerden bilgi aldı. İçerisinde müzik, görsel sanatlar atölyeleri, fen ve bilişim teknolojileri laboratuvarı, kütüphane, çok amaçlı salon, spor alanı vb. bölümler yer alacağı Cumhuriyet Ortaokulunun yeni binasına 2022-2023 eğitim öğretim yılında taşınması planlanıyor.

Köy okulları yeni yüzlerine kavuşuyor

Temel eğitimde imkan farklılıklarını en aza indirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy ve kırsal mahallelerde bulunan okulların yenilenmesi ve fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Müdürü Çay, baştan sona yenilenerek eğitim öğretime hazır hale getirilen Yatağan Zeytinköy İlkokulunu ziyaret etti.

İl Müdürü Emre Çay, “Gerek Bakanlığımızın Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla, gerekse Okullarımız Arasında İmkan Farklılıklarını Azaltılması Projesinde yaptığımız çalışmalarla özellikle köy ve kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerimizin eğitim öğretimden eşit imkanlarda faydalanmalarını sağlamaya, başta okul öncesi olmak üzere okullarımızda imkan farklılıklarını en aza indirmeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Zeytinköy İlkokulumuz yeni modern görüntüsüne kavuştu; duvarlarıyla, sınıflarıyla ve bahçesiyle yenilenen okulumuzu çocuklarımıza armağan ediyoruz” dedi.