banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz’e 1’incilik geldi

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1’incisi oldu.

MUĞLA 11.06.2022, 15:24
Okul Sporları Atletizm Finallerinde Köyceğiz’e 1’incilik geldi

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak Okul Sporları Atletizm finallerinde Türkiye 1’incisi oldu.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Türkiye finallerine katılan Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Baran Kaynak, 80 metre yarışmasında Türkiye 1inci’si oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin her alanda yetişmesi için katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Egitim Müdürü Fazıl Karabağ; “Bu mutlulukta pay sahibi olan, sporcularımıza her türlü desteği veren Kaymakamımız Mustafa Maslak’a, Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a, Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu’na ve sporcularımıza büyük emek vererek yarışmalara hazırlayan Köyceğiz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu