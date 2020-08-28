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Oktay Akbal mezarı başında anıldı

GAZETECİ-YAZAR OKTAY AKBAL VEFATININ 5’İNCİ YILINDA AKYAKA’DAKİ MEZARI BAŞINDA ANILDI. ANMA PROGRAMINA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN DE KATILDI.

MUĞLA 28.08.2020, 16:19
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Oktay Akbal mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan, Oktay Akbal vefatının 5’inci yılında anıldı. Akyaka’da bulunan mezarı başında düzenlenen anma programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, eşi Ayla Akbal ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Oktay Akbal’ın ülkemizin yolunu aydınlatan önemli bir aydın olduğunu ve onun adını taşıyan “Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürün ayrıca Oktay Akbal ile ilgili ödüllü bir sanat yarışmasının startını 2021 yılında vereceklerini söyledi. Başkan Gürün, “Ülkemizin yazınsal tarihine yıllarca romanları, edebiyat çevirileri, öyküleri ile hizmet eden Oktay Akbal ayrıca Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde sevgiyi, barışı, hümanizmi dillendirdi. Bilgi sahibi olmanın çok önemli olduğunu bilen ve bilgiyi paylaşan bir aydındı. Hayattayken kütüphanesini üniversitelere bağışlayan, toplumumuzun aydınlatan önemli şahsiyetti. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Oktay Akbal ile ilgili ödüllü bir yarışma düzenliyoruz. Şiir, öykü, roman ve köşe yazıları ile ilgili her yıl bir başlık atarak ilk ödülü 2021 yılında vereceğiz. Orada da Oktay Akbal anlatılacak. Yazmak yaşmaktır diyen ve eserleri ile hep yaşayacak olan Muğla Sevdalısı Oktay Akbal’ı aramızdan ayrılışının 5. Yılında saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Eşi Ayla Akbal ise, “Mahallemden Oktay Akbal’ın Fatma bacısı da burada değer verdiği seven herkes burada. Ülkemiz karanlık bir yolda. Aydınlanmanın yolu kitaplardan geçer. Bu nedenle kitap ve kütüphaneler çok önemli. Büyükşehir Başkanımız ve ekibi de bu kültürel öğeler için önemli çalışmalar yapıyor. Ünal Türkeş, Oktay Akbal isimleri ile kütüphaneler açılıyor. Oktay Akbal ne kadar mutlu ki onu yine yalnız bırakmadınız” şeklinde konuştu.

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