Oktay Akbal Kütüphanesi ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde

Türk edebiyatı ve basınının önemli isimlerinden, Muğla sevdalısı Oktay Akbal kişisel kütüphanesi, arşivi ve eşyaları ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ‘Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ ile yer alacak. Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ndeki raflara kendi elleri ile eşinin kitaplarını yerleştiren Ayla Akbal bu kütüphanenin Oktay Akbal’ın hayali olduğunu ve gençlerin sadece okuyarak aydınlık yarınlara ulaşabileceğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi farklı kültürel etkinlikleri bir araya getirmesi ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Özellikle araştırma, ödev ve kitap okumayı sevenler için bir çekim merkezi olacak tesiste Türkiye’nin çok değerli bir ismi olan Oktay Akbal’ın da edebiyat kütüphanesi bulunuyor.

Ayla Akbal; “Edebiyat, sanat kütüphanesi oluşturduk”

Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ndeki rafları eşinin eserlerini yerleştiren Ayla Akbal; “Oktay’ın hayallerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Osman Gürün’e de bu büyük tesiste kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum.” dedi. Ayla Akbal; “Evimizde binlerce kitap vardı. Oktay sağlığında bu kitapların gençlerle, yeni okuyucularla buluşması için dağıtmaya başladı. 4 bin 500 kitabının bir bölümünü üniversitelere bağışladı. Oktay’ı kaybettikten sonra Akyaka’daki küçük evimizde bir kütüphane oluşturarak onu yaşatmak istiyordum ama ailevi sebeplerden olmadı. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Dr. Osman Gürün bu eserlere sahip çıktı ve Muğla halkı aydındır, burada öğrencilerimiz de var, onlar bu eserlere sahip çıkacak ve bu değerli eserlerden yararlanacaktır dedi. Bende kendisine katılıyorum. Bu büyük tesisin bitirilmesini bekledik ve eserleri buraya getirdik. Birçok kitabı dağıttığımız için dostların da desteğiyle güzel bir edebiyat, sanat kütüphanesi oluşturduk” dedi.

Ayla Akbal; “Oktay’ın bir hayali daha gerçek oldu”

Ayla Akbal; “Kültür hizmeti yaptığımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediye başkanımızın katkıları ve desteğine müteşekkirim. Tamamlandığında 5-6 bin kitap, Oktay’ın arşivleri, daktilosu, dönemin edebiyatçıları Orhan Veli, Necati Cumalı, Melih Cevdet gibi yazar arkadaşları ile resimleri, ödül dolabı olacak. Muğla sevdalısı Oktay Akbal bu kütüphane ile burada olacak ve yaşayacak. Zaten burada yaşıyor. Muğla’yı çok sevdi. Gençlerin okumasını çok isterdi ve aydınlık yarınlara okuyarak ulaşacaklarını inanırdı. Eserlerinin gençlerle buluşması onun hayaliydi. Hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Başkan Gürün; “Muğla sevdalısı Oktay Akbal kütüphanesi ile gençlerle buluşacak”

Karia, Likya ve birçok Anadolu medeniyetine ev sahipliği yapmış Muğla’nın her taşında, toprağında, insanında kültürün, sanatın izleri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün yerel yönetimler olarak bu tarihe, sanata, kültüre sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Bir kültür ve çağdaş yaşam merkezi hayal ettik. 7 den 70’e herkese hitap etsin, bulunduğu bölgedeki kurum, tesislerle de bütünlük sağlasın ve Muğlamıza hizmet etsin istedik. İsmini de halkımız versin diye düşündük ve duyarlı Muğla halkı bu büyük tesise sanki aklımızdakini okurcasına Türkiye’nin çok değerli ismi, kardelenler yetiştiren Türkan Saylan ismini verdi. Bu tesis içerisinde edebiyata, basına çok önemli katkılar sunan, Muğla sevdalısı Oktay Akbal’ın da kişisel eserlerini, arşivini gençlerimizle buluşturacak Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ni oluşturduk. Ömrünün en verimli yıllarını Muğlamızda geçiren ve bu topraklara emanet ettiğimiz Oktay Akbal’ın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli eşleri Ayla Akbal kendi elleriyle kütüphaneyi oluşturuyor ve bu eserlerin gençlerle bulaşacağı günü iple çekiyor. Emekleri ve bu eserlerin okuyucusuyla buluşmasındaki katkıları için Ayla Akbal’a teşekkür ediyor, Muğlamıza sevdalı Oktay Akbal’ı da bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet eden Atatürk’ün yolunda aydınlık bir Türkiye hayalimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.