Oktay Akbal Edebiyat ödülü için son başvuru 4 Ocak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Gazeteci-yazar Oktay Akbal adını yaşatmak ve Türk Edebiyatını desteklemek için ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenliyor. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü İçin Son Başvuru 4 Ocak tarihinde doluyor.

Muğla sevdalısı Oktay Akbal’ın ismi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Yarışması” ile yaşatılacak. Ödül, 2021’de öyküye, 2022’de romana, 2023’te köşe yazısına verilecek. Adaylık başvurusu, 2021 yılı için 2020 yılında yayımlanmış olan öykü kitaplarına açık olacak. Başvuru, 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ Koordinatörlüğüne yapılacak. Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini Posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek. Ödül kazanan eser sahibine ‘Ödül Belgesi’, ‘Ödül Plaketi’ ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödül, Muğla’da Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da düzenlenecek törenle verilecek.

Ödüle başvuru adresi şöyle: Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ Kültür Turizm ve Spor Daire Başkanlığı, Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. No.45 48000 Menteşe/ Muğla. Telefon: 0252 212 26 14 / 444 48 01 (Ayrıntılı bilgi: https://www.mugla.bel.tr/haber/oktay-akbal-edebiyat-odulu-yarismasi)