Öğrenciler Sakin Kent Akyaka’da azmak kenarı temizliği yaptı

Akdeniz Koruma Derneği ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladığı ‘Doğal Mirası Koruma ve Gelecek Nesillere Aktarma’ protokolü kapsamında, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay öğrencilerle birlikte Muğla’nın “Sakin Kent” unvanlı Akyaka beldesinde, Azmak Nehri kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Akdeniz Koruma Derneği’nin eğitim programları kapsamında, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen Azmak Nehri kıyı temizliği etkinliğine; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Akdeniz Koruma Derneği saha sorumluları, TEMA Vakfı gönüllüleri, 60 öğrenci, 8 öğretmen ve 20 veli katıldı.

Çocukların doğayı, canlıları ve özellikle deniz ekosistemini tanıması, denizle ve doğayla bağ kurabilmesi ve sürdürülebilir bir yaşamla tanışması amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler öncelikle ısınma ve kaynaşma oyunları oynadılar. Ardından gruplar halinde dağılarak ellerinde eldivenlerle, Azmak Nehri boyunca belirlenen kıyı şeridinde canla başla çevre temizliği yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa öğrencilere eşlik ederek rol model oldular. Toplanan atıklar arasında çok sayıda cam ve plastik olmak üzere içecek kapağı, gıda ambalajı, izmarit dikkat çekti.

Öğrencilere çevre bilincini aşılama, farkındalık oluşturma adına bu tür etkinlikleri çok anlamlı ve çok önemli bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bol güneşli, doğayla iç içe bir ortamda çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Akdeniz Koruma Derneğinin öncülüğünde öğrencilerimiz hem oyunlar oynayarak eğlendi, hem de çevre temizliğine katkı sunarak çevre bilinci kazandı. 7’den 70’e herkesin bu bilince sahip olması en büyük dileğimiz. Unutmayalım ki bu dünya, bu tabiat atalarımızdan bize kalan gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet. Bu emanete iyi bakmalı, yaşadığımız dünyayı kirletmemeliyiz” dedi.