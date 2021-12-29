Öğrenci servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 48 M 0915 plaka otomobili ile Kötekli Mahallesinden Denizli karayoluna çıktığı esnada N.Y.’nin kullandığı 48 S 0199 plakalı öğrenci servis aracı karayolu ortasında çarpıştı.

Kazada öğrenci servisi minibüsünde bulunan N.N.K., Y.S.Ö ve N.E.K isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan üç kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yaralılar ayakta tedavileri yapıldı.