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Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti
Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti.
MUĞLA 19.11.2022, 00:24
Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın annesi olduğu öğrenildi.