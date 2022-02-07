Ofk Petrovac - Bodrumspor’la antrenman maçı yaptı

Karadağ’ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac, kamp için geldiği Bodrum’da Bodrumsporla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Montenegro’ya (Karadağ) yaptığı ziyaret ve kurulan iyi ilişkiler meyvesini vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a kampa gelen ve 40 kişilik kafileden oluşan OFK Petrovac takımı, kamplarına devam ediyor. 15 gün boyunca Bodrum’daki çeşitli tesislerde antrenman yapan profesyonel futbol takımı, antrenmanlarından arta kalan zamanlarda ilçenin doğal ve tarihi zenginliklerini keşfediyor. Takımı kaldıkları Azka otelde ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Montenegro ile geliştirdikleri ikili ilişkiler neticesinde, yıllar sonra Bodrum’a profesyonel futbol takımının kamp için geldiğini ve Bodrum’un kış turizmine katkı sağlayacak böyle önemli çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Gün içinde ise OFK Petrovac takımı Bodrumspor’un altyapı takımı ile antrenman maçına çıktı. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan antrenman maçını misafir takım OFK Petrovac, Mıkıjelj Zoran ve MıtıcMıhaılo’nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

Antrenman maçını Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Karadağ’ın Budva kentinin Belediye Meclis Başkanı Krsto Radoviç, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, takımın Bodrum’a gelmesinde katkıları bulunan turizmci Bülent Kaya, Bodrumspor AŞ’nin hisselerinin büyük kısmına sahip iş insanı Fikret Öztürk, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bodrumsporlu oyuncular ve taraftarlar izledi.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, “Kış turizmi için önemli profesyonel takımların gelmesi. Bunu bir başlangıç olarak kabul etmek lazımdır. Geçmişte de takımlar Bodrum’a gelmişti. Bu sefer profesyonel bir takım geldi. Bununla birlikte inşallah tesislerimizde arttığı zaman daha güzel turnuvalar düzenleriz ve profesyonel takımları ağırlama şansı buluruz” şeklinde konuştu.

Budva kentinin Belediye Meclis Başkanı Krsto Radoviç ise “Bugün arkadaşlarımla Bodrum’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Futbol kulübümüzün hazırlıklarını canlı izleme ve Bodrum takımıyla bugünkü partner maçına katılma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar’a, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Bodrum Spor Kulübü temsilcilerine en saygımı ve teşekkürümü sunuyorum. Budva-Bodrum işbirliğini başlatan arkadaşım Bülent Kaya’ya ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

OFK Petrovac takımını kamp için Bodrum’a getiren Turizmci iş insanı, Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya Bodrum’daki turizmin 12 aya çıkmasının bir ayağının ise spor olduğunu dile getirerek “Bodrum artık yazın gelinmesi düşünülen bir yer değil. Kentleşmeye başladı. Sporun’da bunun yolunu rahat açacağından dolayı, oradaki ilişkilerimizden de yola çıkarak Bodrum Kulüp Başkanı Rıza Karakaya’da sağ olsun buradaki ayarlamalar yaptı. 30 yılın ardından ilk kez bir profesyonel takım kampa geliyor. Devamını getirmeyi diliyoruz. Bodrum ve Budva’nın kardeş kent olması yolunda sporla, sanatla ve turizmle ilerlemeyi düşünüyoruz. İki şehirde aynı özelliklere sahip hemen hemen çok güzel bir kaynaşma oluyor iki şehir arasında. Bodrum’u kışında canlı tutmak için böyle bir kampı gerçekleştirdik. Kışın spor ile Bodrum’u canlandırabiliriz. Bodrum spor kulüp Başkanımız Rıza Karakaya’da destek verirse” dedi.