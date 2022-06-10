‘Ocak Belgeseli" Seydikemer’de izleyicilerle buluştu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen ‘Ocak Belgeseli’ Seydikemer’in Kabaağaç Mahallesinde ilk kez izleyici ile buluştu. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan belgesel gösterimi

Seydikemer Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliği ile düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; “Seydikemer ve Fethiye’de Kuvâ-yi Milliye ruhunu gördüm. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşını nasıl hep birlikte kazandıysak yangınları da hep birlikte söndürdük” dedi.

Antalya’nın Manavgat İlçesinde başlayan, Muğla’nın Seydikemer, Bodrum, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Milas, Marmaris, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Datça ilçelerinde de aynı anda başlayan orman yangınları, Türkiye Cumhuriyeti tarihine en büyük orman yangınları olarak geçti. Orman yangınları sonrası yüzlerce insan evlerini kaybetti; onlarca türden binlerce hayvan yaşamını yitirdi, ormandan geçinen köylülergeçim kaynaklarını yitirdi, yüz binlerce ağaç, binlerce endemik bitki ve arılar yok oldu.

Seydikemer’in Kabaağaç Mahallesi’ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gelen yönetmen Ömer Öner, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra ‘Ocak Belgeselini’ çekti. Muğla’nın birçok ilçesi olmak üzere Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yanan alanları görüntüleyen Ömer Öner, yangınlarla ilgili farklılığı arttırmak amacıyla ‘Ocak Belgeselinin’ ilk gösterimini Kabaağaç Mahallesi’nde yaptı.

‘Ocak Belgeselinin gösterimine Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Çetin, Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muharrem Gökcen, Seydikemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Kasım Gürbüz, Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, Seydikemer Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı, ‘Ocak Belgeseli’ Yönetmeni ve FEFSAD Üyesi Ömer Öner, Kabaağaç Mahalle Muhtarı Ramazan Aytekin, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) Başkanı Fehmi Hanoğlu, FEFSAD Başkan Yardımcısı Canan Yıldırım Tor, FEFSAD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belgeselin gösterimini izlemeye gelenler ilk olarak yönetmen Ömer Öner’in Seydikemer’den Bodrum’a, Marmaris’ten Manavgat’a kadar yanan alanlarında çekilen fotoğraflarının sergilendiği sergiyi gezdi. Daha sonra FEFSAD Başkan Yardımcısı Canan Yıldırım Tor açılış konuşması yaptı.

Yönetmen Ömer Öner de Ocak Belgeselini nasıl çekmeye karar verdiğini anlatarak, “Yaklaşık bir yıl önce buraya soğutma çalışmaları için geldiğimde bir belgesel olması gerektiğini düşünmüştüm. Ve açıkçası burada bir gösterim yapmaya bir yıl önce karar vermiştim. Seydikemer Belediyesi ve Fethiye Belediyesi ortaklığında böyle bir belgesel hazırladık” dedi.

Kabaağaç Mahalle Muhtarı Ramazan Aytekin; “2021 Ağustos ayı içerisinde bölgemizde çıkan orman yangınları çok üzüntü yaşattı. FEFSAD tarafından hazırlanan Ocak Belgeselinin çekiminde, sunumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Ocak Belgeseli’ ilk defa izleyicilerin gösterimine sunuldu. 2021 yılında yaşanılan orman yangını felaketinin bir kez daha gözler önüne serildiği belgeseli izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kabak, konuşmaların ardından yönetmen Ömer Öner, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) Başkanı Fehmi Hanoğlu, FEFSAD Başkan Yardımcısı Canan Yıldırım Tor ve Seydikemer Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı’ya teşekkür plaketi verdi.