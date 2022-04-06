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Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi 2022 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda Yarımada’nın batı bölgelerinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Burada çevre felaketlerini önleyecek çalışmalar yapılıyor” dedi.

MUĞLA 06.04.2022, 10:33
Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi 2022 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda Yarımada’nın batı bölgelerinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Burada çevre felaketlerini önleyecek çalışmalar yapılıyor” dedi.

Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde 32 gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’nin açılışından önce sanatçı Aslı Omağ ve orkestrası katılımcılara mini bir konser verdi. Meclis toplantısı Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından işaret dili çevirisiyle birlikte canlı yayınlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras toplantı öncesi, göreve geldiği günden itibaren geçen 3 yıllık sürede Bodrum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

“Çevre felaketlerini önleyecek çalışmalar yapılıyor”

Altyapı konusunda kendilerinin ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çokça eleştirildiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Herkes bilmeli ki Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 1 milyar 40 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştiriyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Çalışmalardaki aksaklıklar ya da mağduriyetler tabii ki kesinlikle haklı serzenişlerdir ama bu zamana kadar Turgutreis’te neden bir arıtma tesisi yok bunu düşünmeliyiz. Neden biz ön bir arıtmayla 80 bin kişinin atık suyunu denize veriyoruz? Bunu bir ortaya koymak lazım. İşte bu dönemde bütün siyasi sonuçlarına rağmen bu işleri bitireceğiz ve yapacağız dedik. Ben bu konuya sonuna kadar sahip çıkıyorum. Tabii ki mağduriyetlerin giderilmesi için de çalışıyoruz, yollarımızı da yapacağız. Arıtma tesisi yetersizliği sebebiyle birçok çevre sorunu da mevcut. Bilin ki bunlara da bir nokta koymak gerekir. Eleştirileri insanlar lütfen vicdanlarını dinleyerek yapsınlar. Burada yapılan çalışmalar kötülenerek, siyasete malzeme edilerek bir yere varılamaz. Burada çevre felaketlerini önleyecek çalışmalar yapılıyor. Gündoğan’a arıtma tesisi yapımı için de çalışmalar devam ediyor. Turgutreis’in ardından orası da yapılırsa Bodrum’da yüzde yüze yakın bir alan arıtma tesisine kavuşmuş olacak. Bu çalışmalar kimseyi rahatsız etmek için değil, Bodrum’da nüfus artışının getirdiği çevre sorunları ve problemleri geride bırakmak için yapılıyor. Buradan Büyükşehir Belediyemize tekrar teşekkür ediyorum. Mücadelemize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bodrum’u daha yaşanılabilir, sokaklarımızı engelliler, çocuklar ve yaşlılar açısından daha erişilebilir bir hale getirmek için çalışacağız. Turizmi, esnafımızı ve dar gelirli vatandaşımızı rahatlatacak önemleri her zaman alacağız” dedi.

Şeffaflık Komisyonu Başkanı Hülya Aşkın’ın komisyonun raporunu okumasıyla başlayan toplantı, 3 önergenin gündeme alınmasıyla devam etti. Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu tarafından görüşülen 4 cadde ve 1 parka Bodrum’a ve bölgesine katkıları olan kişilerin isimleri verildi.1 yıl boyunca görev yapacak olan encümen ve komisyon üyeleri de yapılan oylamalarla belirlendi.

Bodrum’da yaşayan çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları için Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurulması teklifi Toplumsal Eşitlik Komisyonu’na havale edildi. Gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken daha önce komisyonlara havale edilen maddeler de mecliste görüşülerek karara bağlandı. Gündemin son maddesinde Bodrum Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Rapor, oy çokluğu ile kabul edildi.

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