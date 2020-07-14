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Nihan, denizin keyfini doyasıya çıkardı
PANDEMİ SONRASI SOLUĞU BODRUM’DA ALAN ŞARKICI NİHAL AKIN DENİZ KEYFİNİ DOYASIYA ÇIKARDI. BARDAKÇI KOYUNDA OBJEKTİFLERE TAKILAN AKIN MAVİ SULARDAN BİR TÜRLÜ ÇIKMAMAK BİLMEDİ. 3 SAAT BOYUNCA YÜZEN ŞARKICI FİT VÜCUDU İLE SAHİLİN GÖZDESİ OLDU
MUĞLA 14.07.2020, 17:19
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Pandemi sonrası soluğu Bodrum’da alan şarkıcı Nihal Akın deniz keyfini doyasıya çıkardı. Bardakçı koyunda objektiflere takılan Nihan Akın mavi sulardan bir türlü çıkmamak bilmedi. 3 saat boyunca yüzen şarkıcı fit vücudu ile sahilin gözdesi oldu.
Şarkıcı Nihan Akın önceki gün Bodrum Bardakçı Koy’undaki Azka Otel plajında görüntülendi. Sıcak havadan bunalan şarkıcı kendisini Ege’nin masmavi sularına bıraktı. Yaklaşık üç saat denizden kalan Nihan Akın, serinledikten sonra sudan çıkıp kendisini gölgeye attı. Şarkıcı Nihan Akın’ın pullu bikini ve fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.
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