Neyzen Tevfik, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anılacak

Bodrum Belediyesi tarafından Neyzen Tevfik’i anma programları kapsamında Neyzen Tevfik Anma Konseri gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yaptığı Neyzen Tevfik Anma Konseri 25 Mart’ta saat 20.00’de Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konserde ’Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu’ olarak; Neyzen Şükrü Fırat, Rebabi Mehmet Refik Kaya, Udi Bülent Okan, Kanuni Savaş Özkök ve Tabla Sanatçısı Gürkan Özkan sahne alacak. Ayrıca Neyzen Tevfik’in Nihavend saz semaisinin yanı sıra Neyzen’in ’Geçer’ şiirine Cinuçen Tanrıkorur’un yapmış olduğu beste, Bülent Okan tarafından seslendirilecek. Savaş Özkök ise Neyzen’in ’Mukaddes Günah’ şiirine yapmış olduğu bestesini kendi icra edecek.

Konserin ilk eseri, Şirin Pancaroğlu’na ait beste ’Küllerinden’ ile başlayacak. Neyzen Şükrü Fırat ve Arpist Şirin Pancaroğlu tarafından Johann Sebastian Bach’ın ’Siciliano’ eseri ney, arp ve tabla ile ilk defa icra edilmiş olacak. Konserin son eseri yine bestesi Şirin Pancaroğlu’na ait olan Neveser Sirto ’Günaydın’ ile sonlanacak.