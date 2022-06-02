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‘Nesilden Nesile El Sanatları’ sergisi

Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ‘Nesilden Nesile El Sanatları’ sergisinin açılışı ve üç kuşak ustalara Vali Orhan Tavlı tarafından teşekkür belgeleri verildi.

MUĞLA 02.06.2022, 15:30
‘Nesilden Nesile El Sanatları’ sergisi

Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ‘Nesilden Nesile El Sanatları’ sergisinin açılışı ve üç kuşak ustalara Vali Orhan Tavlı tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Menteşe Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen törene Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, değişik el sanatlarında hizmet veren ustalar katıldı.

Vali Orhan Tavlı tarafından Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde üretimi devam eden el sanatları, nakış, deri, kilim, kumaş boyama, yiyecek ve içecek hizmetleri, mobilya taşırım, sanat tasarımı, görsel sanatlar ve grafik sanatları alanlarında üç kuşaktır hizmet veren ustalar teşekkür belgesi varildi.

Her bölümden davet edilen ustalar icra ettikleri ve unutulmaya yüz tutan sanatlar, Enstitü bünyesinde atölye çalışmaları yürütüyor.

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