Neşeli Orman Tiyatrosu Akçaova’da sahnelendi

Neşeli Orman isimli müzikli çocuk tiyatrosunu aileleri ile birlikte ilgiyle izleyen her yaştan çocuklar, oyun sırasında çalan şarkılar ile de bol bol dans ederek gönüllerince eğlenirken; tiyatro gösterimi boyunca izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracı ile meyve suyu ve kek ikram edildi.

Yaz tatili boyunca çocukların tiyatro sanatını deneyimlemesi ve eğlenceli vakit geçirmeleri için Menteşe’nin farklı mahallelerinde tiyatro gösterileri sahnelediklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çocuklarımızın sanatın önemli bir kolu olan tiyatro ile tanışması ve bu sanatı eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Tiyatromuzu sahnelediğimiz her bölgemizde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Neşeli Orman adlı müzikli çocuk tiyatrosu bir sonraki sahnesiyle 7 Eylül Çarşamba Nâzım Hikmet Parkı’nda çocuklarla buluşacak.