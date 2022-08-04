‘Neşeli Orman’ Bayırlı çocuklarla buluştu

Menteşe Belediye Tiyatrosu’nun yaz ayı etkinlikleri çerçevesinde kentin farklı mahallelerinde sahneye koyduğu ‘Neşeli Orman’ müzikli çocuk oyunu Bayır Mahallesinde çocuklarla buluştu. Bayır Mahallesi Cumhuriyet Parkındaki müzikli çocuk tiyatrosunu aileleriyle birlikte izleyen çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler.

Çocukların yaz ayını kültürel ve sanatsal etkinlikler ile geçirmeleri için tiyatro günleri düzenlediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediye Tiyatromuz ile sahne sanatlarını Menteşemizin her yerine taşıyor, kırsal mahallerimizde çocukların tiyatro sanatını yakından tanımalarını sağlıyoruz. Bu çerçevede belediye tiyatromuz Bayır Mahallemizdeki hemşehrilerimizle buluştu. Aileler ve çocuklar oyunlarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Onların eğlenceli vakit geçirmeleri bizleri de çok mutlu ediyor. Oyuncularımızı yalnız bırakmayan tüm ailelerimize ve çocuklara teşekkür ediyorum. Tiyatro günlerimiz yaz mevsimi boyunca devam edecek” dedi.

Neşeli Orman tiyatrosu gösteriminde izleyicilere Menteşe Belediyesi ikram aracından meyve suyu ve kek ikram edildi. ‘Neşeli Orman’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu; 16 Ağustos Salı Kışla Parkı’nda, 24 Ağustos Çarşamba Muğla Müzesi önünde, 31 Ağustos Çarşamba Akçaova pazar yerinde, 7 Eylül Çarşamba 20.30’da Nâzım Hikmet Parkı’nda çocuklarla buluşacak.