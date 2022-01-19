Nazım Hikmet’in 120’inci yaş günü Bodrum’da kutlandı

Türk edebiyatı şairlerinden Nazım Hikmet Ran’ın 120’inci doğum günü, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şiirleri 50’den fazla dile çevrilen şair Nazım Hikmet Ran’ın doğumunun 120’inci yılı, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı destekleriyle, Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp, Şahin Sancak’ın oynadığı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" belgesel gösterimi ile başladı.

Belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nazım Hikmet’in yaşamından çok etkilendiğini ve önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, “Çok büyük bir mücadele Nazım’ın hayatı. Bizim günlük hayatta karşılaştığımız ya da yaşamdaki küçücük sorunlarla nasıl umutsuzluğa düştüğümüzü, nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı düşündükçe böyle büyük bir insanın hayatını bir kere daha saygıyla, hürmetle takdir ediyoruz. Sanatçılar, sizler çok büyük insanlarsınız. Bu ülkenin en umutsuz dönemlerinde hep bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Sizlere çok saygı duyuyoruz çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra attığımız adımlara daha dikkat edeceğiz çok daha büyük işler yapacağız” dedi.

Belgesel gösteriminin ardından Serenad Bağcan-Ferhat Livaneli Orkestrası performanslarıyla geceye ayrı bir renk kattı. Düzenlenen etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.