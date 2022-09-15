Narkotik polisleri vatandaşları bilgilendirdi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projelerinde alışveriş merkezlerinde broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda 23 Ekim 2020’de çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ ile narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan (UYUMA) projelerinde bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Muğla İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, projesinde alışveriş merkezlerinde broşür dağıtıldı.

Projeler hakkında bilgilendirilen vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.