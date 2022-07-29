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MUTTAŞ Havalimanlarına 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi kuruluşu olan MUTTAŞ ile 2014 yılı Temmuz ayında başlattığı havalimanı taşımacılığında bugüne kadar 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı.

MUĞLA 29.07.2022, 11:42
MUTTAŞ Havalimanlarına 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi kuruluşu olan MUTTAŞ ile 2014 yılı Temmuz ayında başlattığı havalimanı taşımacılığında bugüne kadar 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarına Menteşe Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Bodrum Otogar-Milas-Bodrum Havaalanı, Marmaris Otogar-Dalaman Havaalanı, Datça Otogar-Dalaman Havaalanı, Fethiye Otogar-Dalaman Havaalanı’na karşılıklı seferlerle hizmet veriyor. MUTTAŞ ile 2 havalimanına bugüne kadar 4 milyon 304 bin 897 yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne ise 316 bin 261 yolcu taşıdı.

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