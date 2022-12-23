MUTSO 2023 bütçesi 35 milyon TL

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclisi, 2022 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Odanın 2023 yılı bütçesi 35 milyon TL olarak oylandı. MUTSO Meclisinde asgari ücrete yapılan zam değerlendirildi.

“İşletmelere destek paketine ihtiyaç var”

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) meclisi, 2022 yılının son toplantısını Meclis Başkanı H. Koray Özcan’ın divan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Özcan, son meclisin bütçe meclisi olduğuna vurgu yaparak, “2023 yılı asgari ücret rakamı açıklandı. Yüzde 54.66’lık oranla yeni dönem asgari ücret 8 Bin 506 TL oldu. Öncelikle tüm emekçiler olmak üzere iş dünyasına hayırlı olmasını dilerim. İş dünyası üzerine düşeni yapacaktır. Ancak bu oran, faaliyetini güçlükle sürdüren iş dünyası için ürkütücü bir tablo. Bu artışla sektörlerin ayakta durması, ihracat yapması neredeyse imkansız bir hal almakta. Net 8 Bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 11 Bin 750 TL. 2022 yılı Ocak ayı ile kıyasladığımızda yüzde 100 bir artış söz konusu. Yıllık ortalaması ise yüzde 74.43. Bu oranlar ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak işletmelere yönelik destek paketlerine ihtiyaç vardır” dedi.

MUTSO Bütçesi 35 milyon TL

Meclis Başkanı Özcan’ın açıklamalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü. 2023 yılı bütçe taslağına ilişkin gündem maddesinin oylamasına geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş bütçe tasarısını meclis üyelerine detaylı olarak aktardı. Tüm fasıllar detaylı görüşülerek Oda bütçesi bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat arttırılarak gelir ve gider bütçesi 35 Milyon olarak onaylandı.

“Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek”

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanarak karar bağlanmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’un 2023 yılı beklentilerine ilişkin açıklamaları ile sürdü. Başkan Karakuş şu ifadelere yer verdi: “2023 yılı ekonomik değerlendirmelerini incelediğimizde Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Yaklaşık yüzde 4 büyüme ve enflasyon oranının ise yüzde 75 seviyelerinden yüzde 45 seviyelerine kadar düşeceğini öngörmekteyiz. Ancak enflasyonun hala yüksek düzeyde seyrediyor olmasından dolayı başta üretim ve tedarik malzemeleri olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde oluşacak fiyat artışlarının tüketici fiyatlarına kademeli olarak yansıması nedeniyle enflasyonda yükselme yaşanacaktır. Bu durum hane halkının tüketimini yavaşlatacak ve artan belirsizlik ortamı ile yatırımları düşürecektir. Yatırımların düşmesi ve Avrupa’yı etkisi altına alan ekonomik krizin de etkisi ile talep azalacak, artmasını hedeflediğimiz ihracatımızın beklediğimiz ölçüde artış göstermesini negatif yönde etkilenecektir. Paralelinde ithalatımızda da düşüş yaşanacaktır. Bu sonuç cari açığa katkı sağlayacak olsa da üretimi azaltacaktır. Bu gelişmelerden minimum düzeyde etkilenmek adına ülkemizin 2023 yılında büyümesi öngörülen ekonomisini enflasyon üzerinde de olumlu yöne çekmeli, üretim kapasitemizin artırılması ile dışa bağımlı yapıdan kurtulmalıyız. Bunun için; sahip olduğumuz potansiyeli yüksek güneş ve rüzgâr enerjisini dünya genelinde yaşanan enerji krizi sürecinde avantaja çevirmeliyiz. Güzel bir gelecek iyi bir planlama ile çok yakın zamanda gerçek olur. Yeter ki öncelikle inanalım sonrasında bu inancımız doğrultusunda çalışalım çaba sarf edelim, ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konumun ve genç nüfusun farkında olarak sahip olduğumuz potansiyeli etkin kullanalım” dedi.