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MUSKİ’den Söğüt Mahallesine 2 kilometrelik içme suyu hattı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.
MUĞLA 18.12.2020, 15:20
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesinde bulunan Kızılyer mevkiinde 2 kilometre uzunluğundaki içme suyu hat çalışmaları devam ediyor. MUSKİ ekipleri 2 kilometrelik içme suyu hattının 1 buçuk kilometresini tamamlandı. Kalan 500 metrelik içme suyu hattı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden MUSKİ ekipleri, hattı kısa sürede tamamlayarak Söğüt Mahallesi Kızılyer Mevkii sakinlerinin kesintisiz su almalarını sağlamayı planlıyor.
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