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MUSKİ’den Güllük İçme, Kullanma ve Atık su açıklaması

Son günlerde Milas Güllük Mahallesinde içme ve kullanma suyu temini konusunda ortaya atılan iddialar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

MUĞLA 13.11.2021, 12:50
MUSKİ’den Güllük İçme, Kullanma ve Atık su açıklaması

Son günlerde Milas Güllük Mahallesinde içme ve kullanma suyu temini konusunda ortaya atılan iddialar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

MUSKİ Genel müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Milas İlçesi Güllük Mahallesinin içme ve kullanma suyu konusunda, Güllük Belediyesi özel bir şirket arasında Danıştay’ın görüşü, İçişleri Bakanlığının oluru ile 29 Ağustos 2006 tarihinde sözleme yapılmıştır. Yapılan bu sözleşme ile içme, kullanma suyu hatları ve arıtma tesislerinin şirket tarafından yapılması, ayrıca idareden devralınacak mevcut tesis ve şebekeler (kanalizasyon sistemi dâhil) ile birlikte sermayesi, masrafları, kar ve zararı kendisine ait olmak üzere 35 yıl süreyle işletilmesi şirkete verilmiştir. Bu sözleşme gereğince MUSKİ’nin Güllük Mahallesinde su ücreti belirleme hakkı kesinlikle yoktur. 2005 yılında imzalanan sözleşmede Mülga Güllük Belediye Meclisinin almış olduğu su ücreti tarife kararı, bu sözleşmenin baz tarifesi olarak kabul edilmiştir. Ve sözleşme hükümlerine göre, her altı ayda bir TÜFE oranında artış yapılarak, su fiyatlarının belirleneceği karara bağlanmış ve şirkete zam yapma yetkisi tanınmıştır.

Yine Güllük Mahallemizdeki atıksu bedelleri de aynı şirket tarafından alınmaktadır. 2005 yılında imzalanan sözleşme gereği su ve atıksu bedellerinden belirli oranlarda idareye pay ödenmesi hükmü yer almıştır. Bu maddeye istinaden kurumumuza belirli bir miktar ödeme yapılmaktadır. Bunun dışında kurumumuzun Güllük Bölgesinde ne atıksu bedeli, ne de içme suyu bedelleri konusunda herhangi bir karar alma yetkisi yoktur.

2005 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Güllük su işletmesinin devrinin kurumumuz tarafından alınması mümkün değildir. İmzalanan tarihten itibaren 35 yıl boyunca işletme hakkı şirkete aittir. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Güllük Mahallesinin ne atık su, ne de içme suyu ücreti kurumumuz tarafından alınmamakta, sadece denetleme yetkisi bulunmaktadır” denildi.

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