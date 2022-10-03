MUSKİ’den Datça’da ki arızalara anında müdahale

Datça İskele Mahallesi ve Eski Datça bölgesinde içme suyu hat arızaları meydana geldi. Arızalara anında müdahale eden ekipler bölgede yaşanabilecek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçti.

22 personel arızalara müdahale etti

İskele Mahallesi ve Eski Datça Bölgesinde meydana gelen içme suyu hat arızalarına MUSKİ Genel Müdürlüğünden 22 personel, 4 iş makinesi ve operatör müdahalede bulundu. Aynı farklı birçok noktada meydana gelen arızalar ekiplerin hızlı ve etkin müdalesiyle çözülerek uzun süreli su kesintilerinin önüne geçildi.