MUSKİ’den arızalara teknolojik çözüm

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan altyapı arızalarında daha hızlı çözüme ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü yapılan işlerin kontrolü ve arızaların tespit süresini kısaltacak yeni bir yer radarını envanterine ekledi.

Muğla genelinde yürütülen altyapı çalışmalarını sürdüren Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, işlerin daha hızlı ilerletilmesi, arızaların kısa sürede tespit edilmesi ve çalışma esnasında hatların zarar görmemesi için yeni bir yer radarını envanterine ekledi.

Yer radarı sayesinde il genelinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında mevcutta bulunan altyapı tesislerinin (Telekom, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, yağmur suyu) hatlarının konumu, derinliği ve çapı tespit edilerek çalışma hızının artmasına ve iş esnasında oluşabilecek hasar riski en aza indirilecek. Mevcutta var olan içme suyu hatlarının konum ve kotları da yine radarla tespit edilerek CBS’ye entegrasyonu sağlanarak sağlıklı veri elde edilmiş olacak.

Yeni radar sayesinde yeni imalatı yapılan hatların kontrolünün yanı sıra herhangi bir arıza durumunda arızanın yeri direkt tespit edilerek onarım için önemli bir zaman kazandırılmış olacak.