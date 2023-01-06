MUSKİ, Yatağan’da içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan Yeni Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattının bir kısmını yeniledi. Ekipler ayrıca abone bağlantılarını da yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan’da ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. İlçesinin muhtelif mahallelerinde bölge halkının su ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılayan MUSKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Yeni Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde içme suyu hat yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattında çalışma gerçekleştiren MUSKİ ekipleri, Cadde üzerindeki içme suyu hattının bir kısmını yeniledi. Hat çalışmasının ardından bölgedeki abone bağlantılarını da yenileyen ekipler, vatandaşlara içme suyunu sorunsuz bir şekilde sağladı.