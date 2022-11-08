MUSKİ, Seydikemer’de içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde ihtiyaç olan bölgelere su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Seydikemer’in kırsal mahallelerinden olan Yaylaceylan ve Temel Mahalleleri Seki makası mevkinde içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda içme suyu bulunmayan seki yol makası yeni imar bölgesi için 3 bin 400 metre hat çalışması yapıldı. Hat çalışmasının ardından bölgede abone bağlantısı yapan ekipler, vatandaşlara içme suyunu sorunsuz bir şekilde sağladı.