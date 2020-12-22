MUSKİ, Menteşe’de içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahallelerde içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde bulunan Haliller yeni içme suyu hat çalışması yapıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bölge sakinlerinin kesintisiz su almaları sağlandı.