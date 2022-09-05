MÜSİAD Muğla ailesi piknikte buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi üyeleri aileleri ile birlikte düzenlenen piknikte bir araya geldi.

MÜSİAD Muğla Şubesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu. MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri ve aileleri, Kavaklıdere Yerküpe’de bir araya gelerek stresten uzak, doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, amaçlarının yılda bir defa bir araya gelerek aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu ifade ederek, “Düzenlediğimiz piknikte hem stres attık hem de yıl boyunca yaptığımız çalışmalar sonrası kısa süre de olsa dinlenme fırsatı bulduk. Bu etkinliği her yıl Ağustos ayı sonunda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.